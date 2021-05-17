ابنتها تفجر مفاجأة: الفنانة "نادية العراقية" لم تمت بكورونا!

وقالت محروس: "خبر غلط إن الناس قايلة إنها ماتت من كورونا هي خفت من كورونا بس جالها التهاب رئوي حاد، في أول أسبوع كانت فيه كانت خفت من كورونا بس للأسف هي عندها التهاب رئوي حاد فتدهورت حالتها، ده كان سبب وفاتها مش كورونا، حرام يكدبوا في وفاتها".ولم تستطع مي الحديث عن والدتها نادية العراقية أو ذكر أي تفاصيل قبل وفاتها في الفترة الحالية لصعوبة الأمر عليها ولكنها طلبت من الجميع الدعاء لها.وكانت ابنة نادية العراقية أعلنت أمس وفاة والدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".