الكشف عن تطورات صحة فنانة مشهورة بعد إصابتها بكورونا

وأوضحت أنه رغم شفاء دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، إلا أنها ما تزال تعاني من مشكلات في الرئة وصعوبة شديدة في التنفس، وهو ما يجعلها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تعود دلال عبد العزيز لمنزلها في حال تحسن حالتها الصحية خلال الساعات المقبلة.وحتى الآن لا تعرف الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث تكتم أسرتها بشكل كبير على الخبر منعاً لتدهور حالتها الصحية، والحفاظ على حالتها النفسية.