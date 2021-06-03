بالفيديو: فنان سوري يوقف حفله بسبب بكاء فتاة بشكل ملفت

أثارت فتاة سورية اهتمام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لها وهي منهمرة في البكاء أثناء حفل أقامه الفنان السوري جورج وسوف بدمشق.

وظهرت الفتاة وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنيته الشهيرة: "خسرت كل الناس والذي بدوره سمح لها بالوقوف بجانبه وهو يغني وطالب منها التوقف عن البكاء ثم أعطى لها منديلًا لتمسح دموعها واحتضنها".

أبو وديع وجمهوره استثنااااااااء

والمحبة من الله @wassouf ❤️🎧

pic.twitter.com/WDsNCuPifx — نغم مستو (@naghammesto) May 31, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع الذي وثق نوبة البكاء الشديدة التي دخلت فيها الفتاة السورية وهي تردد كلمات الأغنية وتبكي بشكل ملفت حتى طلب أبو وديع من حراسه السماح لها بالصعود على المسرح، ثم قام بمسح دموعها بمنديل لتقوم هي الأخرى بتقبيل يده.

وتفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا مع الفتاة وانهالت التعليقات، فقال متابعون :‏‎‏ "أبو وديع حقيقي جمهوره استثناء.. ‏ما بظن في فنان تاني بالعالم هالقد عنده جمهور حقيقي وبيحبه لهدرجة ‎جورج وسوف سلطان الطرب والقلوب".

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد قام باحياء حفلًا غنائيًا برعاية قناة روتانا للصوتيات منذ أيام بطريقة الـ"أون لاينِ" وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.