وفاة فنانة مصرية مشهورة

توفيت الفنانة المصرية تحية حافظ، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض المرارة، ومسيرة طويلة من العمل المميز.

ونعت الفنانة عفاف مصطفى، زميلتها الراحلة عبر حسابها على ”فيسبوك“، وقالت: "رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها“.

وولدت الفنانة تحية في عائلة فنية بالقاهرة، وهي ابنة الفنانة هدى زكي، والكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، واعتزلت سنة 1998، وارتدت الحجاب، ووالدتها الفنانة هدى زكي.

وشاركت الراحلة خلال مشوارها الفني، في العديد من الأدوار بين السينما والتليفزيون والمسرح، وشاركت في: ”أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا، امرأة وظل رجل".