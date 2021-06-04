مصدران في القضاء والبنك يكشفان تفاصيل مهمة بشأن حجز أموال محمد رمضان

وأكد مسؤول رفيع المستوى في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "cib" لـ"بوابة الأهرام"، أنه لا يتم الحجز على حساب عميل في البنوك أو منعه من التصرف فيه إلا بقرار من جهة قضائية.وأضاف أنه لا يجوز الإفصاح عن حساب عميل أو تعاملاته التزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي.كما نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر قضائي، قوله إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان لا اختصاص للنيابة العامة به وأن أمر التحفظ متعلق بتنفيذ حكم قضائي.فيما كشفت مصادر مصرفية لموقع "مصراوي"، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس تحفظاً كما قال محمد رمضان، وهو ما أكده المحامي طارق العوضي على تويتر.عاجل وتوضيح ؛ الدولة لم تتحفظ علي اموال محمد رمضان بالبنوك وانما تم الحجز عليها كاجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار ابو اليسر .. وهذا اجراء قانوني معروف .