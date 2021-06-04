فنان يروي تفاصيل زيارته لدلال عبدالعزيز ويكشف عن حالتها الصحية

وأضاف عمرو سعد خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، "دايما على تواصل طول الوقت مع حسن الرداد (زوج ابنتها إيمي) ورامي رضوان (زوج ابنتها دنيا).وتابع "رحت المستشفى، لأن بتربطني علاقة عاطفية كبيرة جدا مع أستاذة دلال، خصوصا بعد مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة، وعرفتها عن قرب أكتر وحصل بينا معايشة وحسيت إنها قريبة مني جدا، وإنها فعلا أمي".وأشار إلى أنه عرض على أسرة دلال عبدالعزيز، إخراجها من المستشفى، وتلقى العلاج بالمنزل، موضحا "قولتلهم ما تروح البيت ونراعيها في بيتها بس هي حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوملنا بالسلامة".وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الذي عرض في رمضان الماضي "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.