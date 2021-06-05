بعد وفاة حماتها بساعات.. نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل باحيائها حفلا غنائيا

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيًا لإحدى الشركات التجارية في قصر عابدين بالقاهرة، وذلك بعد 24 ساعة على وفاة حماتها السيدة جمال بديع نهرا، بعد صراع مع المرض، والتي تم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالعاصمة اللبنانية بيروت.