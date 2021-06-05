فنانة عربية تثير الجدل وتقول: انتظروني مع ميسي!

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الساخرين من نشرها صورا ظهرت فيها مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال رحلة تقوم بها في دولة إسبانيا هذه الأيام، حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وأكدت رانيا يوسف، في تصريحات تلفزيونية، أن ظهور الهاشتاغ المسيء لها لم يزعجها، معقبة: "أنا هضايقهم وكل ما أضايقهم بنبسط أكتر، وانتظروا صوري مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة"، إذ أكدت أنها التقطت صورا معه لكنها لم تنشرها بعد على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت رانيا يوسف، إنها لا تعرف سببا واضحا يفسر أو يبرر الهجوم عليها، رغم أن الأمر طبيعي حيث تقابل اثنان من المشاهير والتقطا الصور معا، مبينة أن هناك أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، هم السبب في تعرفهما على بعضهما البعض.

وأكدت رانيا يوسف أن نجل رئيس نادي برشلونة زميل لابنتها بالجامعة، معقبة: "اتصورنا في الشارع قدام كافية مشهور في برشلونة ونزلت صوري زي أي حد، ومعرفش إيه اللي حصل الدنيا قامت مقعدتش".

وأبدت رانيا يوسف امتعاضا من السوشال ميديا، وما تجلبه من أشخاص لا يتحكمون في ما يقولون، واصفة إياهم بأنهم مجموعات ممنهجة لمحاربة أي شخص ناجح ومحبوب،

ومضت تقول: ”ودول موجودين من زمان بس هما طفحوا علينا بعد 2001".

وشددت رانيا يوسف على أن صورها مع رئيس نادي برشلونة، طبيعية بين أي اثنين ولم تكن في ”سهرة خاصة"، أو في "منزل"، بل على العكس تم التقاطها في "الشارع"، مستطردة: "أنا بتواصل مع مباحث الإنترنت علشان أبلغ عن كل الناس دي لازم يكون في وقفة، المجموعات دي بتحاول تكرهنا في بلدنا، ومش هينجحوا دي بلدنا وبلدنا بتدينا الحرية والكرامة وعزة النفس ومش هنسيبها وهننجح فيها".