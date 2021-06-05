الموت يفجع فنانة مصرية

وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة استعدادا لدفنه في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.وكان المخرج المسرحي عبد المنعم محمد، قد أعلن، مساء أمس، عن وفاة شقيق الفنانة شيرين، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتب عبد المنعم: "انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين".وتابع "سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".