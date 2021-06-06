آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز وماذا ابلغتها بناتها عن سمير غانم

وكشف مصدر من داخل العائلة أن "حالتها في تحسن ملحوظ ومستقرة نسبيا ولكنها ليست في أفضل حالة كونها تعاني من تليف في الرئة الذي نشأ لديها كأثر سلبي من فيروس كورونا، ويعمل الأطباء حسب المصدر على علاجه.

وبحسب صحيفة الوطن فقد أكد المصدر أن "الفنانة في حالة إفاقة وواعية لكل ما يدور من حولها وأن بناتها وأزواجهن بجوارها طوال اليوم من أجل ألا تشعر بالوحدة أو تشعر بغياب سمير غانم ويقولون لها إنه بعيد عنها كي لا يصاب بكورونا وأنه كبير في العمر لذلك لا يقدر على زيارتها ولكنه يتصل بهم باستمرار لكي يطمئن عليها".أما عن جهاز الأوكسجين فقال المصدر، إنها تحتاج للأكسجين بسبب التليف الذي يجعلها بحاجة كبيرة إلى الأوكسجين وبشكل دائم.وأشار المصدر إلى أن الأطباء يعملون على ارتفاع نسبة الأوكسجين في الدم والرئة لكي يقدروا أن ينزعوا جهاز الأوكسجين من عليها، بالإضافة إلى إعطائها بعض الأدوية التي تساعد على علاج التليف الرئوي.وعن علاج التليف الرئوي فقال المصدر إن التليف الرئوي يحتاج لفترة طويلة لكي يعالج قد تصل لأشهر عدة وأن مرحلة الصعوبة هي مرحلة بداية الاستشفاء ولكن بعدها يكون الأمر سهل نوعا ما، وأضاف أن دلال بدأت بالفعل في مرحلة الاستشفاء.