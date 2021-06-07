بأمر الأطباء.. 3 فنانين ممنوع عنهم الزيارة و"السوشيال ميديا"

وتتواجد الفنانة دلال عبدالعزيز في الرعاية المركزة، منذ شهرين تقريبا عقب إصابتها بفيروس كورونا، ورغم تعافيها من الفيروس نفسه، إلا أنها مازالت تعاني من مضاعفات أدت لتليف الرئة ووضعها تحت الأوكسجين.وبالرغم أنه كان متاح للفنانة مشاهدة التلفاز واصطحاب الموبايل معها، إلا أن الوضع تبدل بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، والتي لم تعلم حتى الآن بخبر وفاته، حتى لا تتدهور حالتها الصحية نتيجة حزنها علي شريك عمرها، حيث تم إغلاق التلفاز في غرفتها بحجة أن هناك عطلا به، كما تم سحب جهاز الموبايل خاصتها، حتى لا تستطيع التصفح على السوشيال ميديا او تلقي اي اتصال، كما تم وضع ورقة على غرفتها تقول «المريضة لا تعلم بوفاة زوجها».اما الفنان شريف دسوقي هو الآخر يتواجد حاليا داخل مستشفى التأهيل النفسي، عقب بتر قدمه، ويتواجد هناك بدون مرافق، وتم منع الزيارة عنه وسحب جهاز الموبايل منه طوال فترة تأهيله النفسي والتعايش مع وضعه الجديد.وقد أكدت إيناس ابنة شقيقة الفنان في تصريح سابق، أن شريف دسوقي دخل منذ أيام مستشفى التأهيل النفسي، ولكن لم يستطع أحد من أسرته التواصل معه في الوقت الحالي بسبب فترة التأهيل.كما تتواجد أيضا الفنانة إيناس عز الدين، حاليا في أحد المستشفيات الكبرى، لمرافقة ابنها «محمد» الذي خضع منذ أيام لعملية جراحية دقيقه في المخ، وقد تم منع عنه الزيارة بسبب مناعته بعد العملية الجراحية، وقد تم السماح لإيناس عز الدين بمرافقته بعد الخضوع لمسحة كورونا والتي أظهرت سلبيتها.