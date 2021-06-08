بالفيديو: الفنانة العربية فخرية خميس الشهيرة بـ"فتون" تكشف تطورات وضعها الصحي

كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، تفاصيل ما وصل إليه وضعها الصحي، في ظل علاجها من الإصابة بسرطان الثدي، موضحة أنها ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى.

ووثّقت فخرية خميس، مقطع فيديو وهي داخل مستشفى ”السلطاني“، مبينة أنها في مرحلة العلاج المناعي، وتحصل على ”إبرة مناعية“، كل ثلاثة أسابيع.

وظهرت فخرية خميس، وهي ترقد على سرير الشفاء، حيث كشفت عن يدها عليها ”ضمادة“ طبية وجهاز تلقيها ”الإبرة“، وكانت تتحدث بصوتها -فقط- دون إظهار وجهها، وبدأ على صوتها الإجهاد.

وتابعت فخرية خميس، أنها انتهت من الإشاعات والفحوصات، واتضح أن المرض بدأ يتلاشى لكن ”الإبرة المناعية“، لابد من الحصول عليها.

ووجهت فخرية خميس، الشكر لكل من سأل عنها في محنتها المرضية، معقبة: ”مشكورين الله يشفي كل مريض ويسلمنا ويعافينا ويبعد عنكم الأمراض والحسد والشر يارب“.

وعلقت فخرية خميس، على الفيديو، بأنها داخل قسم الأورام بالمركز الوطني لعلاج الأورام في المستشفى السلطاني، تحت إشراف فريق طبي مكوّن من 3 أطباء.

يذكر أن الفنانة العمانية فخرية خميس، أعلنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقًا شفاءها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.