بالفيديو: الفنانة ليلى علوي تكشف سر رشاقتها وتوجه نصائح لخسارة الوزن

كشفت الفنانة ليلى علوي عن سر رشاقتها والطريقة التي خسرت بها وزنها، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON E".



ونفت ليلي علوي قياس وزنها بشكل يومي، مشددة على أنها لا تفعل ذلك، لكنها تقيس وزنها كل فترة، قد تصل إلى 20 يوما. وقالت ليلى علوي إنها لا تكثر من تناول الطعام، ولا تأكل وجبة العشاء، وعندما تتعرض للجوع خاصة في المساء تتناول الزبادي بالليمون: "مباكلش ولو جوعت بالليل باكل زبادي بالليمون وده اكتشاف واللي عايز يخس ميتعشاش بالليل وياكل زبادي بالليمون وادعوا لي بعدها".ونفت ليلي علوي قياس وزنها بشكل يومي، مشددة على أنها لا تفعل ذلك، لكنها تقيس وزنها كل فترة، قد تصل إلى 20 يوما.







أحمد زكي هو نمبر وان

من جهة أخرى، تحدثت ليلى علوي عن الفنان الراحل أحمد زكي، معتبرة أنه "نمبر وان"، وفنان لن تستطيع مصر تعويضه، مثنية على طيبته وأخلاقه وكرمه.

ابني هو حياتي وأتمنى يكون رجل صالح

وتحدثت ليلى علوي عن ابنها الوحيد خالد، مؤكدة أنه «حياتها وقلبها وعمرها اللي راح واللي جاي"، لافتة إلى أنها أتمت مهمتها معه، وأنه اختار العمل في مصر، منوهة إلى أنها تركت له اختيار خطوات حياته: "العيال كبرت ومبقتش بعرف أكلمه وهو اللي هيختار ويقرر حياته وأنا خلصت خلاص".

وشددت ليلى علوي، على أنها لن تكون "حماة" صعبة لزوجة ابنها، وأنها تتمنى أن تراه أعظم رجل في العالم، ورجل صالح: "يوم ما يكون رجل صالح هيكون زوج صالح وأب صالح".

واعتبرت ليلى علوي أن أسرتها هي سندها، خاصة شقيقتها وزوجها، لافتة إلى أن لديها عدد كبير من الأصدقاء في الوسط الفني وخارجه، مؤكدة أن لها أصدقاء كثيرون تستطيع التواصل معهم عند وجود أي مشكلة لديها.