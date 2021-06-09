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هذه مطالبها.. فنانة عربية تخاطب عادل امام (فيديو)

فن وثقافة

2021-06-09 | 06:31
هذه مطالبها.. فنانة عربية تخاطب عادل امام (فيديو)
4,131 مشاهدة

وجهت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، رسالة إلى الفنان الكبير، عادل إمام.

ودعت غادة عبد الرازق، عبر برنامج The Insider بالعربي، عادل إمام إلى العمل معه، قائلة: "والنبي يا أستاذ أول ما تخش شغل ابعتلي..هو عارف، أنا قلتهاله في وشه، أستاذ عادل أنا بحلم إني أقف قصادك. أتمنى إنه لما يرجع يعمل أي حاجة أنا يبقى ليا الشرف حتى أطلع مشهد واحد".
 
ونفت أن يكون تصوير مسلسلها في رمضان الماضي "لحم غزال" في بيروت أسهل من الناحية الرقابية، مؤكدة أنها رفضت عمل أي مشاهد غير صحيحة في السيناريو"، على حد قولها.
 
يذكر أن الحلقة 21 من مسلسل "لحم غزال" أثارت استياء الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مشهد قتل الأطفال والذي قام به عمرو عبد الجليل، وصور المشهد تفاصيل عملية القتل والخنق لثلاث أطفال ومن ثم حرق المنزل، وهو الأمر الذي أزعج الجمهور على منصات التواصل نظرا لبشاعة المشهد.
 
الجدير بالذكر أن مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر وغيرهم من نجوم الفن. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

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