"فيفي عبده" ترقص على أغنية عراقية وتقول: تحية مني للشعب العراقي (فيديو)

اضطرت الفنانة فيفي عبده لملازمة الفراش في الأيام الماضية، بسبب وعكة صحية ألمت بها، وشاركت جمهورها ومتابعيها حينها بتطورات حالتها الصحية لحظة بلحظة، وبعد أن تماثلت للشفاء عادت لمشاركة جمهورها بمقاطع رقص لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما لقي استحسان البعض وانتقادات أيضا من الآخرين.





رقص فيفي عبده على أغنية "تعال"

وجهت الفنانة فيفي عبده تحية للشعب العراقي، وظهرت في فيديو مدته تقريبا 3 دقائق، وهي ترقص على الأغنية الشهيرة، "تعال"، وارتدت فستان من اللون الأزرق، بطانته من الستان، وعليه قصات من الشيفون الأزرق، قصير "بروتال"، وتركت شعرها منسدلا، مع وضع ماكياج بسيط ملائم للصباح.

ورقصت فيفي عبده بالطريقة العراقية والخليجية بشعرها، وأدت بعض الحركات الاستعراضية، خلال رقصها في حديقة بيتها، وكتبت فيفي في تعليقها على الفيديو، "تحية مني لشعب العراق ‏بحبكم أوي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع فيفي عبده عبر التعليقات والإعجابات، وكان من بين التعليقات، من يطمئن على صحتها، "أقسم بالله بشعر إنك طفلة صغيرة تتصرفين بعفوية الأطفال وحركاتهم"، و"حمدالله ع سلامة يا فوفا تعيشي وتفرفشينا"، و"قمتي من المرض بس مفيش فايدة مش هتبطلي رقص".