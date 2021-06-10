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بالفيديو: مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بأحدث إطلالة للفنانة ياسمين صبري

فن وثقافة

2021-06-10 | 03:34
بالفيديو: مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بأحدث إطلالة للفنانة ياسمين صبري
4,487 مشاهدة

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو وعلقت عليه بـ"قريبا"، وتوالت عليها تعليقات متابعيها، وجاء أبرزها:"منورة، ياسمين أفضل ممثلة، مستنيين أعمالك القادمة".

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


ياسمين صبري تتصدر التريند
ويتصدر اسم الفنانة ياسمين صبري دائما محرك البحث "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر تصدر لها عقب نشرها عددا من الصور على "إنستجرام"، إذ ظهرت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة اللبنانية نادين نجم.
وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث إطلالة للفنانة ياسمين صبري والتي ظهرت فيها مرتدية فستانا أبيضا شفافا، وممسكة في يدها قبعة، وذلك على متن يخت في البحر، وعلقت على الصور "ممتنة للأبد"، وأثارت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم".

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