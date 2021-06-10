فنان عراقي يرد بقوة على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته

رد الفنان العراقي إحسان دعدوش، اليوم الخميس، على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.

وقال دعدوش في منشور على الفيس بوك تابعته السومرية نيوز، "عذراً لكل الاصدقاء والمحبين أوجه كلامي فقط إلى ضعاف النفوس الذي يحاولون بث الإشاعة وإثارة قلق الفنان من خلال نشر أخبار كاذبة مثل موت الفنان".

وأضاف، "تعرضت لأكثر من عشرات المرات لبث أخبار كاذبة وصادمة، دون مراعاة شعور الفنان وما قد يتسبب له من أضرار نفسية، وإشغال عائلته وأقربائه بهذا النوع من الأخبار الكاذبة".

وتابع، "أقول مع الأسف للذين يتمنون موتي في الوقت الذي أقدم لكم عصارة جهدي الفني من أجل إسعادكم وتقديم مايريضكم، وأقول لهولاء المرضى نفسياً: حسبنا الله ونعم الوكيل".