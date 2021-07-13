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الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تصدم الجمهور وتعلن زواجها رسميا من فنان (صور)

فن وثقافة

2021-07-13 | 07:55
الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تصدم الجمهور وتعلن زواجها رسميا من فنان (صور)
11,068 مشاهدة

أعلنت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، عن زواجها رسميا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات.

A post shared by Elham Alfadalah الهام الفضالة (@elhamalfadalah)

يأتي هذا بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صورة لهما سويا، من حفل عقد قرانهما، وسط شكوك بين المتابعين بشأنها، حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهما.
 
ونشرت إلهام الفضالة، صورة جمعتها بزوجها شهاب جوهر، وكانت من كواليس تصوير مسلسلهما ”أمينة حاف“، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر“.
 
وسادت حالة من الاندهاش والاستغراب بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان كثيرون يعتقدون أن إلهام الفضالة، امرأة متزوجة بل إنها ”جدة“، ولم تتحدث سابقا عن كونها انفصلت عن زوجها الصحفي خليل التميمي.
 
وظهرت إلهام الفضالة، في مقطع فيديو مع زوجها شهاب جوهر، للحديث عن الضجة التي حدثت في السوشال ميديا، واتهامها بإثارة الجدل، حيث قال شهاب، إنهما مشهوران ولا يحتاجان لضجة.
 
وأشار شهاب جوهر، وزوجته إلهام الفضالة، إلى رغبتهما في إعلان الزواج في وقت مناسب لكن تسربت الأخبار، على عكس توقعاتهما وترتيباتهما.
وعقب الفنان شهاب جوهر، أنه لا يفضل ”السوالف“، التي تحدث في السوشال ميديا، معقبا: ”اضطرينا نطلع نحكي لأنها كثرت الأقاويل وانحرقت المفاجأة.. والقصة وما فيها إنه إحنا تجوزنا على سنة الله ورسوله“.
 
وتعد هذه الزيجة للفنانة إلهام الفضالة، من شهاب جوهر، هي الثالثة، حيث تزوجت للمرة الأولى في سن السادسة عشر ورزقت بابنتها الأولى ”منى“، في المملكة العربية السعودية، ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها، وتزوجت بعدها من الصحفي خليل التميمي، ولديها منه ابنتان فجر والنور.
 
يذكر أن حديثا أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قصة حب بدأت بين إلهام الفضالة وشهاب جوهر منذ رمضان الماضي، خلال تصوير مسلسلهما ”أمينة حاف“، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال المنافسة به في الموسم الرمضاني 2021، وحصل أغلب نجوم المسلسل على جوائز في مهرجان المميزون بدورته الرابعة عشرة، وسط تأكيدات بالتعاقد على تصوير جزء ثان من المسلسل.

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