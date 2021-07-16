الداعية معز مسعود يدخل على خط الأزمة بين زوجته حلا شيحة وتامر حسني

ودافع معز مسعود، عن زوجته، من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لها البعض بعد انتقادها الفنان تامر حسني، وهجومها على بعض زملائها في الوسط الفني، الذين اعتبروها ”تسيء إلى الفن بشكل عام“، فيما اعتبر البعض أنها تعاني اضطرابا نفسيا.وقال مسعود إن زوجته ”منزعجة من الأمور التي حدثت في فيلم مش أنا، نتيجة لتغير حياتها الشخصية الفترة الأخيرة“، مشيرا إلى أن زوجته طلبت من الفنان تامر حسني حذف بعض المشاهد من الكليب التي ظهرت فيها، وليس حذف الكليب من الأساس.وجاء في منشور معز مسعود: ”إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك تغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام“.وأضاف: ”قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا“.وكانت الفنانة حلا شيحة، قد أبدت انزعاجها بسبب طرح تامر حسني، أغنية ”بحبك“، من فيلم ”مش أنا“، معتبرة المشاهد التي احتواها وتجمعها به ”جريئة“، معلنة تبرؤها منها.وكتبت شيحة عبر حسابها في إنستغرام: ”أنا تفاجأت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، وتفاجأت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه سيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه سيحترم رغبتي“.فيما رد تامر حسني في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، إنه ليس ممن يخالفون اتفاقاتهم، لافتًا إلى أنه التزم بوعده لها وحذف ما طلبت منه، كما دعاها للتحقق من صدق حديثه بالعودة إلى المونتاج والاطلاع على المشاهد.وأشار تامر حسني، إلى أن حلا شيحة، فاجأته بمنشورها بحقه، معربًا عن غضبه منها كونها لم تأت إليه للحديث عن مشكلة تخصها في الفيلم، كما عبر عن اندهاشه، من موقفها بطرح الكليب على ”اليوتيوب“، وتركه في السينما للجمهور، الذي يتردد على مشاهدة الفيلم.وشدد على أن شيحة، لم تجبر على تلك المشاهد ولا المشاركة في الفيلم، مبينًا أنها تحصلت على مقابل مادي كبير جراء عملها، مشيرا الى أن الكليب رومانسي ومن الطبيعي أن تجمعه مشاهد بالجنس الآخر.واتهم تامر حسني، شيحة بالتقصير بالفيلم وأنها أضاعت على صناع العمل تصوير ”أفيش“ جماعي للدعاية للعمل، مردفا أنها كانت تغلق الهاتف في وجوه صناع الفيلم ولم تتجاوب معهم.