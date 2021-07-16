بعد غياب 6 أعوام.. الفنان المصري محمد هنيدي يعود للسينما

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عودته للسينما بعد غياب استمر 6 أعوام متتالية، وذلك من خلال فيلمه الجديد ”الإنس والنمس“.

وكتب محمد هنيدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "راجعين للسينما بعد غياب".

راااااجعين للسينما بعد غياب.

الانس والنمس ٤ اغسطس في السينمات ،، يلا استعدوا انتوا وصحابكم واشوفكم ٤ اغسطس pic.twitter.com/eBhhM1pbcr — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 15, 2021

وكشف عن موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وذلك في 4 آب/ أغسطس المقبل.

وكان آخر فيلم قدمه الهنيدي هو "يوم مالوش لازمة"، الذي عُرض في كانون الثاني/ يناير من عام 2015.

وإلى جانب محمد هنيدي، سيشارك في بطولة فيلم "الإنس والنمس" كل من: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، وشريف دسوقي.

العمل من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.

وفيلم "الإنس والنمس" عمل كوميدي تشويقي، يجسد خلاله محمد هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض للكثير من المصائب، بسبب مهنة والده، الذي يجسد دوره شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في حب منة شلبي، ثم يتزوج منها.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي أعلن مؤخرا دخوله عالم تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة في مشواره الفني، مؤكدا أن البرنامج سيكون من النوع الكوميدي وسيعرض عبر قناة المحور.