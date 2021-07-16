فنانة مصرية ترد بعد الحكم بالسجن على زوجها

وكتبت هالة صدقي عبر "إنستغرام": "شكرا لكل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تمامًا من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة، في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه".وتابعت: "لم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساواماته لدرجة الحبس لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا، ولم يراع مشاعرهم وضغط عليهم حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها".وقالت: "بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني".