الفنانة هيا الشعيبي تهاجم مواطنتها إلهام الفضالة.. والسبب؟

عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن انزعاجها من زميلتها ومواطنتها إلهام الفضالة، بعد وصفها بـ“المنافقة“، وذلك على إثر خلاف بينهما تصاعد عقب زواج الأخيرة من الفنان الكويتي شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.

وقالت هيا الشعيبي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”لم تقصر مع إلهام الفضالة طوال فترة علاقتهما الجيدة سويا“، مبينة أنها ”كانت بجوارها عندما أجرت عملية تكميم وكذلك عند زواج ابنتها ثم ولادتها وكانت تجلس لديها تقوم على شؤونها كأنها ابنتها“.

وأضافت الشعيبي: ”تذكري طيب أنا شو سويت معك.. الفاشينيستات يدافعون عن نفسهم ونحن لا.. وخري عني لا تحطين اسمي في كومنتات.. أنا المنافقة.. ليش أنا مالي شغل فيكي يا بنت الحلال عالجي نفسيتك قبل لا تعالجين الناس".

وهددت هيا الشعيبي إلهام الفضالة قائلة: ”لا تخلين لساني يبطل.. وخري عني.. اسمي بالكومنتات لا تحطينه.. أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل".

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على إنستغرام، داعية إياه إلى أن يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية. وألمحت هيا الشعيبي إلى أن الفضالة وصفتها بـ“المنافقة“.

وأعلنت الفنانة إلهام الفضالة عن زواجها رسميا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات، بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صورة لهما خلال حفل عقد قرانهما، وسط شكوك بين المتابعين حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهما.