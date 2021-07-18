نجمة الأماكن الشاهقة تلقى مصرعها في نهاية درامية

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن صوفيا تشيونغ ( 32 عاما) من المؤثرين على "إنستغرام" معروفة بتسلقها الأماكن الشاهقة، في هونغ كونغ.وقالت إن تشيونغ انزلقت أثناء التقاط الصور لتقع عن ارتفاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها.وبعدما سقطت "نجمة إنستغرام" في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها.واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صوراً لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال.وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات "يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية".