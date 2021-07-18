فيديو رقص لفنانة فوق "هرم خوفو" يفجر غضب المصريين

تسببت الفنانة ساندي بموجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، وتصدر اسمها محركات البحث بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص فوق الهرم الأكبر بالجيزة خوفو.

وعبر وسم “#ساندي_فوق_الهرم” الذي نشط عبر تويتر مصر، تداول النشطاء لقطات من فيديو كليب صورته ساندي لإحدى ماركات الملابس العالمية، أظهرتها وهي ترقص فوق الهرم وفي معالم أخرى بالقاهرة.

الأمر الذي فجر غضب الأثريين والمهتمين بالآثار في مصر، والذين طالبوا السلطات بإصدار بيان للتوضيح والتحقيق في الأمر.

ساندي ظهرت في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر خوفو وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم، حيث استعرضت خلالها أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.

الفنانة ساندي توضح ما جرى

من جانبها أوضحت ساندي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، وقالت:”جمهوري العزيز، حابه أوضح إن صعود الهرم شيء خطير ومش مسموح بيه، وبناء عليه تم اللجوء لتقنيات الجرافيكس علشان مشهد الهرم في إعلاني الأخير يظهر بالشكل ده.”

توضيح بخصوص مشهد الهرم:-



جمهوري العزيز، حابه أوضح إن صعود الهرم شيء خطير ومش مسموح بيه، وبناء عليه تم اللجوء لتقنيات الجرافيكس علشان مشهد الهرم في إعلاني الأخير يظهر بالشكل ده. مبنشجعش أي حد على إنه يخالف تعليمات السلامة أو يعرض نفسه للخطر.#ساندي_فوق_الهرم pic.twitter.com/CCf4MVVJ5G — SANDY (@sandyofficial) July 17, 2021

واختتمت:”مبنشجعش أي حد على إنه يخالف تعليمات السلامة أو يعرض نفسه للخطر.”

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية فقد طالب الباحث الأثري مجدي شاكر، بفتح تحقيق في الواقعة خاصة بعد معاقبة عدد من المغامرين تسلقوا الهرم من قبل.