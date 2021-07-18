الموت يفجع فنانة عربية

دخلت الفنانة السورية، جومانا مراد، حالة حزن جديدة في الفترة التي بدأت تعود فيها لحياتها الطبيعية، بعد فقدان طفلتها في عمر السبع أشهر، حيث فجعت مجدداً بوالد زوجها ربيع بسيسو، الذي توفي مؤخراً.

وكشفت مراد عن رحيل "حماها" المستشار أسامة توفيق بسيسو، عن عالمنا، متمنية من الله له الثبات عند السؤال، وأن يربط الله على قلوب الأسرة والعائلة بالصبر.

وكتبت مراد، في منشور دونته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوبٍ مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمه الله والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو.. سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وأضافت: "اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنا لله وانا إليه راجعون.. لله ما أخذ ولله ما أعطى".

وكانت جومانا مراد قد فُجعت قبل أشهر في طفلتها الصغيرة "ديانا"، من زوجها المحامي الأردني الدكتور ربيع بسيسو، بعد مرور 6 أشهر على ولادتها مع توأمها "علي".

وأعلنت وفاة طفلتها، من خلال منشور في "إنستغرام"، نهاية شهر مارس الماضي، معربةً عن حزنها لوفاة طفلتها وفراقها الذي وصفته بالصعب، بينما تمنت أن تكون شفيعةً لها ولوالدها.