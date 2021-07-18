فيديو لقلعة كورونا المذهلة المصنوعة من الرمال بارتفاع 21 مترا

وحطمت الدانمارك الرقم القياسي في بناء أعلى قلعة رملية، حيث تم بناء قلعة رملية "مذهلة" في شمال الدانمارك بارتفاع وقدره 21.16 مترا.وكان الرقم القياسي كان مسجلا باسم ألمانيا بقلعة رملية ارتفاعها 17.66 مترا، وكان ذلك في عام 2019.وقام ببناء القلعة أحد الفنانين الدانماركيين بمساعدة 30 من أشهر نحاتي العالم، وتم بناء القلعة في مدينة بلوخوس في شمال الدانمارك، واستخدم النحاتون فيها قرابة 5 آلاف طنا من الرمال، وتأتي القلعة الرملية على شكل هرم.

At a height of 21.2 metres, the world's new tallest sandcastle used around 4.8 tons of sand, 10% clay and an extra layer of glue.



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ويقول الفنان الذي أدار عملية البناء أن هذه القلعة ترمز إلى فيروس كورونا، الذي تمكنّ من العالم أجمع، حيث يعلو القلعة رمز للفيروس وهو يرتدي تاجا.وقال الفنان بأن الفيروس أصبح يتحكم بكل تفصيل حياتنا، يتحكم في أين نذهب، ويجبرنا على البقاء بعيدا عن عوائلنا وأحبابنا، يجبرنا ألا نمارس أنشطتنا التي نحب.وتم تدعيم القلعة بنسبة من الطين والصمغ حتى تعيش لفترة أطول، ومن المتوقع أن تبقى قائمة حتى نهاية موسم الثلوج، أي حتى شهر فبراير/شباط أو مارس/آذار القادم.