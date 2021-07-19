هيفاء وهبي تحمل قنبلة في يدها وتعلق: نقرة واحدة للتفجير!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تُمسك بقنبلة يدوية ذهبية اللون.

نقرة واحدة للتفجير

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود وتضع أمامها قنبلتين يدويتين.

وعلقت هيفاء على الصورة: "عش حياتك بالقليل من البهارات".

وظهرت هيفاء وهبي في صورة أخرى بنفس الإطلالة وهي تمسك بالقنبلة في يدها، وعلقت: (لا يحتاج الأمر لأكثر من نقرة واحدة فقط للتفجير، ما هو الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم به في الحياة؟).