بعد دخولها في غيبوبة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وأكد مصدر طبي، مطلع على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، داخل المستشفى الذي تتلقى العلاج به، أنها في وضع أفضل من اليومين الماضيين، مبينا أن أسرتها كانت تفكر في نقلها للعلاج بالخارج.وأضاف المصدر، أن الأسرة تراجعت عقب تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الحالة وإرساله فريقا طبيا للوقوف على تفاصيل الحالة وعلاجها، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجري ياسمين عبدالعزيز، عملية جراحية جديدة سيتحدد موعدها خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية.وبين المصدر أن ياسمين عبدالعزيز، اكتشفت وجود مشاكل في الرحم عقب البدء في فحوصات طبية خلال الفترة الماضية رغبة في الإنجاب، غير أن تطور الحالة عقب عملية جراحية أجريت لها جعلت الأمور تأخذ مسارا آخر.وعن طبيعة العملية التي خضعت لها ياسمين عبدالعزيز، وتسببت في تدهور حالتها الصحية، أكد المصدر أنها عملية ”بسيطة“، ولم تكن لتأخذ كل تلك الضجة حال تكللت بالنجاح.وشدد المصدر على أن ياسمين عبدالعزيز، في كامل وعيها حاليا على أن تتأهل طبيا للجراحة الجديدة، معقبا أن الوضع مطمئن ويلزمها بعض الوقت على أن تغادر المستشفى قريبا.وكان قد قال الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل فريقا طبيا لمتابعة حالة شقيقته بعد الأنباء عن تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة تامة.وأضاف عبدالعزيز أن شقيقته ستخضع لعملية جديدة تحت إشراف الفريق الطبي الذي أرسله السيسي.