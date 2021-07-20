بالصورة: بلقيس فتحي تتعرض لوعكة صحية!

تعرضت الفنانة بلقيس فتحي لوعكة صحية أوفق ما أعلنت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة خضوعها للعلاج، قائلةًَ: "وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي".





وأصيبت بلقيس بالأزمة بالتزامن مع استعداداتها لطرح أغنية مصرية جديدة، وإحياء حفلة في دار الأوبرا بالقاهرة.

وكان نبيل طرح بتاريخ 13 من شهر أيار (مايو) أغنية ممكن مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، من ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ، وتولى إخراج الكليب دان حدّاد.



وتضمن الكليب البسيط مشاهد طغت عليها الرومانسية والحب، بصوتين كبيرين نجحا في توصيل الأغنية الى قلوب المشاهدين، الذين تفاعلوا مع الكلمات واللحن وأثنوا على جمال الديو المتميز بإحساس النجميّن العالي وحرفيتهما بالغناء والكيمياء القوية بينهما.



وأثنى سيف على جهود بلقيس لإنجاح الديو الجديد، واصفا اياها بالراقية والتعاون معها كان أكثر من رائع. وقد اعتبر هذا العمل من أجمل الأعمال المشتركة التي نفذها خلال مسيرته الفنية.