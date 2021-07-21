وفاة فنان كوميدي عربي بفيروس كورونا

توفي، الفنان الكوميدي التونسي، حمادي غوار، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر.

وأقام حمادي غوار في مستشفى محافظة أريانة، منذ شهر يونيو الماضي وتلقى العلاج هناك إلا أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة.

وقال فراس غوار إبن الممثل حمادي غوار في تصريح لمواقع محلية قبل أيام، إن الحالة الصحية لوالده حرجة وأن كورونا ضربت الرئتين وأضرت بهما كثيرا.‎‎

ويُعتبر حمادي غوار من أشهر الفنانين التونسيين المختصين في برامج ”الكاميرا الخفية“، كما شارك في عديد الأعمال الفنية الكوميدية.

وتشهد تونس ارتفاعا غير مسبوق فى انتشار وباء كورونا، وتجاوزت الإصابات 10 آلاف مصاب يوميا ،كما تجاوز عدد الوفيات 200 يوميا.