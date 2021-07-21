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مرض نادر يدخل فنانة مصرية العناية المركزة

فن وثقافة

2021-07-21 | 03:00
مرض نادر يدخل فنانة مصرية العناية المركزة
8,313 مشاهدة

أحدث المنتج المصري، نصر محروس، حالة من القلق بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة الصحية للمغنية المصرية سوما، التي تعاني من وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة.

ولم يكشف نصر محروس، تفاصيل بشأن الحالة الصحية للفنانة سوما، لكنه أكد أنها تعاني من التعب الشديد، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.
 
ونشر نصر محروس، صورة سوما، عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“، وكتب قائلا: ”يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة #سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعي لها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و كل مريض لأن ربنا هو الطبيب الشافي المُعافي“.
 
وذكر المايسترو مصطفى حلمي، زوج المغنية سوما، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، ودخلت بسببها العناية المركزة، وأن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ“النادر“.
 
وكانت قد عانت المغنية سوما منذ فترة من أزمة صحية خطيرة تسببت في ابتعادها عن الأضواء والشهرة، وكانت وقتها مصابة في الأحبال الصوتية وهو ما منعها من الغناء لفترة طويلة قبل أن تتعافى مرة أخرى.
 
وقبل يومين طالبت المغنية سوما، جمهورها بالدعاء لها تزامنا مع أيام شهر ذي الحجة للمرور بسلام من الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها، حيث قالت سوما عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”بطلب منكم الدعاء لي بالشفاء في هذه الأيام المفترجة ولكل مريض“.
 
ولم تنس سوما، أن تطلب من جمهورها الدعاء للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز التي تعرضت لأزمة صحية خطيرة نتيجة خطأ طبي أدى إلى تفاقم وضعها الصحي، فقالت ”محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز وكل مريض“.
 
وتغيب سوما، عن الجمهور منذ أكثر من عام، حيث كان آخر ظهور لها خلال مشاركتها بحفل غنائي في مهرجان الموسيقي العربية فى دار الأوبرا المصرية الذي أقيم في عام 2020.
 
والمطربة سوما، تبلغ من العمر 36 عاما، حيث بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايسترو سليم سحاب منذ أن كانت طفلة، إذ اكتشفها الملحن حسن أبو السعود، أثناء غنائها في الأوبرا، وصديقه المنتج نصر محروس، و قاما بتوقيع عقد معها وأطلقا عليها اسمها الفني ”سوما“.

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