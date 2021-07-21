المصرية ريهام سعيد تعتزل الاعلام.. هذه هي وجهتها المقبلة

وذكرت في تدوينة على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صباح اليوم الأربعاء، أنها اعتزلت التمثيل من قبل في العام 2015، للتفرغ للعمل الإعلامي لكنها بسبب عدة أزمات قررت اعتزال الإعلام والعودة مجددا للفن، مضيفة أنها تعرضت لمشكلات كثيرة خلال عملها الإعلامي بتحريض من منافسين لها بسبب نسب مشاهدة برامجها العالية، على حد وصفها.وأشارت إلى أنها سعيدة بعملها الإعلامي الذي سخرته لخدمة المواطنين، وقدمت رسالة ودورا وعملت في أصعب وقت مر على إعلاميي مصر خلال حكم الإخوان.وكانت المذيعة المصرية قد تعرضت لمشكلات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب برامجها، وكان آخرها نهاية العام الماضي حيث لاقت غضبا كبيرا بسبب حلقة من برنامجها "صبايا الخير" الذي عاد بعد توقف دام مدة عامين وطلّت فيها بموضوع عن "صيد الحيوانات".واكدت سعيد حبها لمهنة التمثيل، وأنها سارت على خطى زميلات لها في الوسط مثل: دينا الشربيني، وداليا البحيري ودينا فؤاد.وبدأت الإعلامية ريهام سعيد حياتها كمذيعة ببرنامج «صبايا» بإحدى القنوات الفضائية ورغم الانتقادات الكثيرة والعديدة التي لاقتها وتعرضت لها لجرأتها في تقديم برنامجها إلا أنها لم تتوقف واستمرت في تقديم المواضيع الشائكة والساخنة، وكان لحضورها أثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية عام 2004 بمسلسل عيش أيامك مع الفنان نور الشريف ثم توالت أعمالها الفنية، كما شاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي) وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين. ولها مسلسل «قلوب» مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.