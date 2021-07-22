بالفيديو والصور: محمد رمضان حديث السوشيل ميديا... والسبب؟

وخلال تواجده في الساحل الشمالي في مصر، نشر رمضان فيديو له، وعلق عليه بالقول: "في الساحل كنت نازل اتعشى عملت حفلة.. واتعشيت في البيت". وظهر في الفيديو تفاعل الجمهور معه.وكان رمضان علق على انتقاد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر له بسبب ظهوره على المسرح في حفلاته "عاريا". ونشر رمضان صورة له على موقع "إنستغرام"، معلقا عليها برد غير مباشر على شاكر قائلا: "المواجهة من صفات الرجال".وكان شاكر انتقد الأسلوب الذي يتبعه الفنان محمد رمضان في الحفلات التي يقدمها، و"المظهر العاري" الذي اعتاد الظهور به على المسرح.