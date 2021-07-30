غضب في لبنان بسبب صور لفنانة مصرية

أثارت الفنانة المصرية عبير صبري جدلاً واسعاً بين الجمهور، بعدما نشرت صوراً، قالت إنها من حفل تضامني مع لبنان وضحايا انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت عبير صبري الصور على حسابها في انستغرام، وظهرت خلال الى جانب الفنانة المصرية إلهام شاهين، ونجم الكرة البرازيلي رونالدينهو.

وكتبت عبير صبري على الصور: “حتفاليه تضامنا مع بيروت الحبيبه ومصابين المرفأ مع رونالدينو البرازيلي والهام شاهين في لبنان”.

غضب من عبري صبري



واثارت عبير صبري بعد نشرها تلك الصور جدلا بين متابعيها، واعتبروا أنّ ما جرى في مرفأ بيروت، لا يمكن التعبير عن التضامن مع ضحاياه بسهرات مشاهير.