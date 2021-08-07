وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع مع كورونا

توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، اليوم السبت وذلك عن عمر ناهز الـ61 عاما عقب صراع دام عدة أشهر مع فيروس كورونا حيث تسببت إصابتها بمضاعفاته في مكوثها بالعناية المركزة طوال فترة مرضها لاحتياجها إلى أكسجين.

وأكد خبر وفاة دلال عبدالعزيز الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين قائلا أنها توفيت داخل المستشفى قبل قليل وتقوم أسرتها بالتحضير لإقامة مراسم تشييع جثمانها لدفنها في مقابر الأسرة.

وتابع أشرف زكي أنه "يتابع مع أسرة دلال عبدالعزيز أي مطالب بشأن دفنها"، منوها بأنه "لا يعلم ما إذا كان هناك عزاء سيتم إقامته أم لا".

وعبر أشرف زكي عن حزنه لفقدان الوسط الفني نجمة كبيرة بحجم دلال عبد العزيز وقبلها زوجها نجم الكوميديا الفنان سمير غانم متمنيا للثنائي الرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر على المصاب الأليم.

وعانت دلال عبدالعزيز طوال الفترة الماضية من تليف في الرئة، حيث كانت تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين وبصورة دائمة فضلا عن الأجهزة المساعدة على التنفس كي تعود الرئة لعملها الطبيعي كما كانت قبل الإصابة لكن القدر لم يمهلها التعافي الكامل وودعت عالمنا.

وكانت قد عانت أسرة دلال عبدالعزيز من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية؛ بسبب انتشار شائعة وفاتها بين عدد من رواد التواصل الاجتماعي، وزملائها من نجوم الفن، متداولين الخبر نقلا عن بعض المواقع الإخبارية التي نشرته دون تأكد من صحة المعلومة.

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كانت ترقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات مصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، منذ أشهر، فقدت خلالها زوجها الفنان المصري سمير غانم، بذات الفيروس في 20 من مايو الماضي.