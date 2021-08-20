بتوجيه من الكاظمي.. البياتي يزور الفنان جاسم شرف والاخير يكشف معاناته (فيديو)

زار سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، برفقه نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي والفنان خضير ابو العباس، الفنان جاسم شرف بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب الفيديو، قال الفنان جاسم شرف، وهو على فراش المرض، "41 عام اخدم الفن العراقي واني كاعد ايجار وماعندي شبر بهذا الوطن!".

الفنان جاسم شرف، وهو على فراش المرض، "41 عام اخدم الفن العراقي واني كاعد ايجار وماعندي شبر بهذا الوطن! pic.twitter.com/S5qCCCs0rL — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 20, 2021

وأطلقت نقابة الفنانين العراقيين مبادرة التواصل مع رواد الفن العراقي ودعمهم، فيما أعلنت أن نقطة البداية كانت من من منزل الفنان "جاسم شرف".

وذكر بيان للنقابة، أن "نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي زار مساء الأمس الفنان الكبير جاسم شرف وبصحبة الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة والفنان خضير ابو العباس عضو الشعبة المسرحية في النقابة".

وأشار الى أن "الزيارة جاءت ضمن مبادرة التواصل مع رواد الفن العراقي ودعمهم ومؤازرتهم لصحة تليق بعطائهم الثر".