العثور على ممثل اميركي ميتا بشقته في نيويورك

وقال اللفتنانت جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن وليامز عُثر عليه ميتا في شقته في بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) بخدمات الطوارئ.وقال ممثل عن عائلة ويليامز ”ببالغ الأسى أعلنت الأسرة وفاة الممثل المرشح لجائزة إيمي مايكل كينيث ويليامز“ واصفا وفاته بأنها ”الخسارة التي لا يمكن التغلب عليها“.وتم ترشيح ويليامز لجائزة إيمي عن أدائه في دور مونتروز فريمان في فيلم HBO’s Lovecraft County.وكانت بداية ويليامز، المولود في بروكلين في نوفمبر 1966، في مجال الفن في سن 22 كراقص محترف، وظهر في أكثر من 50 مقطع فيديو موسيقيا، وفقا لدليل التلفزيون.ظهر ويليامز سينمائيا لأول مرة في فيلم ”رصاصة“ عام 1996، الذي لعب فيه دور ”هاي توب“. ووفقا لموقع ويليامز على الإنترنت، كان الراحل توباك شاكور هو من اكتشف موهبته وأخذها، بحسب ما ذكره موقع ”أن بي سي نيوز“.واصل ويليامز لعب أدوار في أفلام مثل ”Bringing Out the Dead“ لمارتن سكورسيزي وغيرها، بما في ذلك ”الطريق“ و ”ذهب بيبي غون“ و ”الحياة أثناء الحرب“ و ”أعتقد أنني أحب زوجتي“.لكنه ربما اشتهر بدوره عمر في فبلم ”The Wire“ الذي استمر لخمسة مواسم.ويقول موقع ويليامز على الإنترنت: ”الفكاهة التي جلبها ويليامز إلى عمر، الرجل المبهج، الذي يكره الألفاظ النابية، والسرقة من التجار، أكسبته إشادة كبيرة وجعلت عمر أحد أكثر الشخصيات التي لا تنسى على التلفزيون“.وفي عام 2012 أشاد الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، بدور عمر الذي قدمه الممثل الراحل ويليامز، قائلا إن عمر شخصيته المفضلة، واصفا ويليامز بأنه ”شخص لا يصدق“.وحصل ويليامز على الإشادة ذاتها لكثير من الأدوار التي أداها في أفلامه، وكان دائما محط أنظار المشاهدين، ما ساهم في إكسابه جماهيرية، وهو ما ساهم في مشاركته في جائزة نقابة ممثلي الشاشة مع فريق ”Boardwalk Empire“ للأداء المتميز، وتم ترشيحه لست جوائز.