فنانة مصرية مشهورة تصدم الجمهور بإطلالة جريئة جدا على الشاطئ (صور)

أثارت الفنانة المصرية زينة، جدلاً واسعاً بإطلالاتها الجريئة على شاطئ البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت زينة صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها بقميص أبيض فقط، دون بنطال، مع تيشرت أصفر تحته، يكشف جزءاً من صدرها.

كما نشرت قبلها بأسابيع صوراً بإطلالة مشابهة، مع اختلاف لون القميص فقط، وظهر فيها أحد توأمها، وعلقت زينة حينها: (الحب كله).

وفي تعليقها على صورها الأخرى كتبت زينة: (احلم، تمنى، افعل، لا تنتظر الفرصة، اخلقها).

وأثارت جرأة زينة غضب الجمهور الذي انتقدها في التعليقات فكتب أحدهم: (واضح ان الاجازة صيفية لابسة من غير هدوم حرانة يا عيني، ما يحرمها تتشوي دنيا وآخرة يارب).