بالفيديو: BTS تدخل قاعة مشاهير 2022 في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

بعد اقتحام العالم فنياً وثقافياً، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية دخول فرقة كوريا الجنوبية BTS إلى قاعة مشاهير 2022 في موسوعة غينيس للأرقام القياسية برصيد 23 رقمًا قياسيًا.





قاعة مشاهير موسوعة غينيس للأرقام القياسية

تسرد قاعة مشاهير موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشهر حاملي ألقاب غينيس للأرقام القياسية في العالم، في الماضي والحاضر على حد سواء، بالإضافة إلى القصص التي تكمن وراء بعض أكثر الإنجازات التي غيرت قواعد اللعبة في التاريخ.



في الصدارة بلا منازع

في بيانها، أشارت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى أن BTS لديها 23 لقبًا قياسيًا في رصيدهم. فهي المجموعة الأكثر بثًا على Spotify (تغلبوا على فرقة Coldplay البريطانية) والمجموعة الموسيقية الأكثر متابعة على إنستغرام. أما بالنسبة لتطبيق بلو بيرد، فقد انتزعت حسابات BTS الرسمية أكبر عدد من المشاركات على تويتر كمجموعة موسيقية، وهو رقم قياسي تجاوزوه أربع مرات! تسرد قاعة مشاهير موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشهر حاملي ألقاب غينيس للأرقام القياسية في العالم، في الماضي والحاضر على حد سواء، بالإضافة إلى القصص التي تكمن وراء بعض أكثر الإنجازات التي غيرت قواعد اللعبة في التاريخ.في بيانها، أشارت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى أن BTS لديها 23 لقبًا قياسيًا في رصيدهم. فهي المجموعة الأكثر بثًا على Spotify (تغلبوا على فرقة Coldplay البريطانية) والمجموعة الموسيقية الأكثر متابعة على إنستغرام. أما بالنسبة لتطبيق بلو بيرد، فقد انتزعت حسابات BTS الرسمية أكبر عدد من المشاركات على تويتر كمجموعة موسيقية، وهو رقم قياسي تجاوزوه أربع مرات!

BTS تتفوق على نفسها

قامت فرقة BTS بالتفوق على نفسها بتحطيم ثلاثة أرقام قياسية. ففى أغسطس لعام 2020 بلغت مشاهدات فيديو أغنية "Dynamite" - وهى الأولى باللغة الإنجليزية بالكامل - 101.1 مليون فى أول 24 ساعة ، وفقًا لأرقام يوتيوب الرسمية.



إصدارهم في مايو 2021، "Butter"، انتزع بمفرده خمسة سجلات، من بينها أكبر عرض أول على YouTube على الإطلاق حيث شاهد 3.89 مليون مشاهد إطلاق الأغنية على الهواء مباشرة (كان سابقًا يحمله نجاح BTS Dynamite) والأغنية الأكثر بثًا على Spotify في أول 24 ساعة. ثم حصلوا أيضًا على الرقم القياسى لأسرع فيديو موسيقى فى تاريخ YouTube ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة ، وهو إنجاز حققوه فى 13 دقيقة فقط.



كما أنهم حصلوا على أسرع وقت للوصول إلى مليون متابع على TikTok (عددهم الحالي هو 40 مليون متابع) ومعظم تذاكر حفلاتهم تباع مباشرة.



لكن هذه ليست سوى عدد قليل من السجلات التي جمعتها BTS على مدار العامين الماضيين.