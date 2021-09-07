بالصور: نانسي عجرم تخطف الأنظار في زفاف شقيقها... وبناتها يأسرن القلوب

بعد احتفالها بزفاف شقيقها نبيل، شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم فرحتها مع محبيها على تطبيق "إنستغرام" بمجموعة صور عائلية من حفل الزفاف...

ونشرت عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعها مع والدتها التي لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها وبدت كصديقتها، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من محبّي نانسي.

كذلك شاركت نانسي صوراً ظهرت فيها مع شقيقها العريس وعائلتها، ونالت بناتها إيلا وميلا وليا الجزء الأكبر من اهتمام متابعيها بجمالهن وتألقهن بفساتين السهرة الأنيقة.

وأسرت الطفلة الصغيرة القلوب بحركاتها العفوية وفستانها المميز.