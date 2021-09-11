جان يامان ينفصل عن حبيبته ويدخل في علاقة حب مع ممثلة (صورة)

قالت وسائل إعلام محلية، أن الممثل التركي الشهير جان يامان قد إنفصل عن الإعلامية الإيطالية ديليتا ليوتا .

وأضافت أن جان يامان حضر أخير مهرجان من دون الإيطالية ديليتا، وظهر إلى جانب ممثلة اخرى تدعى موران أتياس وكان يبدو أنه بينهما إعجاب.

وتابعت أن حبيبة يامان المحتملة من الجنسية الإسرائيلية وتكبره بـ 9 سنوات.

وأشارت أن الثنائي قد ابديا إعجابها ببعضهما سار النجمين إلى جانب بعضهما على السجادة الحمراء الأمر الذي أزعج معجبيه من الوطن العربي وقد رجح البعض ان نجومية جان ستقل حتماً ان تم تأكيد هذه العلاقة خصوصاً ان نسبة المشاهدة لأعماله ستقب في لبنان والبلدان العربية .

وولد من أب تركي و أم إيطالية درس في مدرسة بيلفان الخاصة ومن بعدها في ثانوية ايطالية.

كما وأنهى الثانوية يالمرتبة الأولى، وذهب إلى أمريكا في برنامج التبادل الطلابي.

وتخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه الذي درس فيها بمنحة. خضع لـ دروس تمثيل كهواية،

كما وعمل محامياً لـ 6 سنوات. كما أنه يجيد لغتين. تلقى تعليم تمثيل من قبل جونيت سايل.