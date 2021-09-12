حقيقة وفاة الفنان المصري محمد سعد "اللمبي"

وأكد المكتب، أن الفنان محمد سعد يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، مطالبا تحري الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبارا كاذبة، حسب "صحيفة المصري اليوم".وردا على هذه الشائعات، أعرب محمد سعد، فى تصريحات مع "موقع اليوم السابع": عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها، مؤكدا أنه في "صحة جيدة جدا".وخلال الساعات الماضية انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن أخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز2"، الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأخرون، إخراج شريف عرفة.