"ملعقة الحرية".. نحات يهدي الاسرى الفلسطينيين منحوتة فنية

ونشر النحّات الكويتي ميثم عبدال، مساء أمس الأحد، صورة لمنحوتته الفنية، وقال: إنها جاءت "تقديراً لأبطال عملية نفق الحرية، التي قام بها الأسرى الفلسطينيون الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من ‎سجن جلبوع عبر حفر نفق".وعلق "عبدال" على حسابه في "إنستغرام" قائلاً: "ألف تحية إلى من أذاق الصهاينة مرارة الذل وكسروا جبروت تكبرهم لينتزعوا حريتهم من أشد سجونه".

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت في وقت سابق، اعتقال أربعة من الأسرى المحررين، بعد فرارهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه.وألقت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، القبض على أربعة أسرى من بين ستة فروا، يوم الاثنين الماضي، من سجن جلبوع شديد التحصين، من خلال نفق حفروه على مدار أشهر، بأدوات بسيطة.ومن المقرر أن يمثل الأسرى الفلسطينيون الأربعة الذين أعيد اعتقالهم أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة، مساء اليوم؛ لتمديد اعتقالهم.