تصدرت الترند.. نادية الجندي تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير على الشاطئ (صور)

استعرضت الفنانة المصرية نادية الجندي، مرة أخرى، إطلالاتها الصيفية على شاطئ البحر، بجلسة تصوير جديدة.





أثارت الممثلة المصرية نادية الجندي، موجة جدل واسعة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من على الشاطىء الصور ادناه:

