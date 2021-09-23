لأول مرة.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في بغداد بهذا الموعد

Finally will meet all my lovers in #Baghdad pic.twitter.com/GIF1rFVmvf — Elissa (@elissakh) September 22, 2021

وعبّرت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في بغداد، قائلة: "أخيرا هقابل كل حبايبي في بغداد".وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، أحيت أولى حفلاتها منذ تقشي فيروس كورونا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراقي، في 26 يوينو/حزيران الماضي. وأعلنت صفحات عراقية وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي نفاد التذاكر التي تبدأ أسعارها من 300 إلى 500 دولار.يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة كورونا.