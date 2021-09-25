الفنانة سوزان نجم الدين تكشف حقيقة زواجها من مرافقها الشخصي

كشفت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، حقيقة "الشائعات" التي انتشرت مؤخرا عنها بخصوص "زواجها من مرافقها الشخصي"، وبخصوص "تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات".

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أكدت سوزان نجم الدين أنها "لن تتواني عن الوصول لمصدر هاتين الشائعتين"، لافتة إلى أنها "فتحت خط اتصال مع محاميها الخاص لبحث إمكانية التعرف على مروجيها".

وأوضحت الفنانة السورية أنها "كانت تعتزم عدم الرد على شائعة زواجها، لكنها فوجئت بانتشارها على نطاق واسع"، مؤكدة أن "الصور المتداولة تعود إلى 4 أعوام مضت، وتحديدا عند مشاركتها في الرحلة البحرية "ستارز أون بورد"، حيث التقته حينها ولم تلتقه من بعدها في أي فعالية فنية، وأنها لن تخفي خبر زواجها حال حدوثه، وستعلنه بنفسها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي".

وعلقت سوزان نجم الدين على "شائعة" تعرضها لأزمة صحية قائلة: "أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة، ولكني فوجئت بمئات الرسائل على هاتفي للاطمئنان علي، بخاصة أن الأنباء المتداولة زعمت نقلي للمستشفى، إلا أنني أعود وأؤكد أن كل ما أثير في هذا الشأن شائعات لا أعلم الهدف منها حتى الآن".

وكانت قد انتشرت صورة للفنانة السورية تجمعها مع شخص، ادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه "زوجها"، وصورة أخرى قال فيها الرواد إن سوزان قد تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.