نجوى كرم.. مرشحة في الانتخابات النيابية؟

وعمّا إذا كانت ستشارك في التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، أكدت نجوى كرم أنها حتماً ستصوّت وتقترع لمن هو الأفضل في الانتخابات النيابية المقبلة، ولمن تعرف أنه سيقوم بخطوات متطورة لتحقيق مصلحة الشعب اللبناني. وتابعت: “وعلينا جميعاً أن ننتخب وأن نعرف جميعاً من نختار”.





وعن مشاركتها ترشيحاً، أعلنت شمس الأغنية اللبنانية أنها فنانة وليست سياسية “وأكيد ما بترشّح! مين انا حتّى إترشّح؟؟”.





وتصدر هاشتاغ ”نجوى كرم في جرش“ موقع ”تويتر“ لأيام عدة بعد الحفلة، ما دفع بكرم الى توجيه شكر من القلب لجمهورها الذي يرافقها أينما ذهبت ويقدم لها محبة لافتة.