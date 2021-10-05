أحدث أفلام جيمس بوند حقق ملايين الدولارات

حصد فيلم No Time To Die أو "لا وقت للموت" 35 مليون دولار في دور العرض البريطانية والإيرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء فيروس كورونا وأعلى فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند على الإطلاق يحقق إيرادات على مدى ثلاثة أيام في عطلة نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة وأيرلندا.وقد تأجل عرض الفيلم، الذي يمثل الظهور الخامس والأخير للممثل دانيال كريغ في دور العميل السري البريطاني، ثلاث مرات منذ تاريخ إطلاقه الذي كان مقررا في نيسان 2020 بسبب الجائحة.وقالت يونيفرسال في بيان إن الفيلم حقق 121 مليون دولار من دون أن يعرض في الصين، أكبر سوق للأفلام في العالم، وهو أول فيلم من هوليوود تزيد إيراداته على 100 مليون دولار في زمن الوباء. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في الصين في نهاية تشرين الأول.وقررت يونيفرسال ومترو غولدن ماير طرح الفيلم في دور العرض فقط، متجنبة الاتجاه هذا العام من قبل العديد من الموزعين لطرح الأفلام عبر منصات البث الخاصة بهم في الوقت نفسه.