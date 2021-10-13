بالصور: الثنائي الأبرز في مهرجان لندن السينمائي... واطلالات النجمات!

خطف الثنائي أمل وجورج كلوني الأنظار في مهرجان لندن السينمائي بدورته الخامسة والستين وتألقت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين كلوني في افتتاح فيلم The Tender Bar الذي أخرجه النجم جورج كلوني وهو من بطولة بن أفليك Ben Affleck.





أمل علم الدين كلوني تتألق بالأبيض!

اختارت أمل علم الدين كلوني فستاناً خالياً من الأكمام مع ذيل قصير ويزدان بخيوط وقد صممته دار 16Arlington، نزولاً عند طلبها الخاص فيما ارتأى جورج كلوني الظهور بتاكسيدو أسود كلاسيكي.

يُذكر أنها المرة الثانية التي تختار فيها أمل التعاون مع دار الأزياء نفسها ولحضور افتتاحية الفيلم نفسه، إذ سبق لها قبل أسبوع أن أطلّت بفستان أسود من الغيبور المطرز بالفضي في نيويورك، من مجموعة خريف 2020.



من تألّق في مهرجان لندن السينمائي الى جانب أمل كلوني؟

سنستعرض بعض الإطلالات التي سجلتها السجادة الحمراء لمهرجان لندن السينمائي.



مارثا بلمبتون



تألقت بفستان أزرق أنديغو بقصة حورية ويتميز بكتف واحدة ويتداخل معه الموسلين البيج المبطن. وقد سرحت شعرها بالجل واكتفت بأحمر شفاه قوي.



روث ويلسون

أبهرت النجمة روث ويلسون التي شاركت في افتتاح فيلم The tender bar بقميص حريري مطبع برسوم هندسية ملونة مع سروال من القماش نفسه وانتعلت حذاء أبيض مكتفية بتسريحة عفوية مع تزيين شفاهها بلون أحمر مرجاني.





النجمة روث نيغا

تألقت النجمة خلال افتتاح فيلمها Passing بفستان زهري من الكريب يتميز بقصة ميدي وأكمام قصيرة منفوخة وهو يحمل توقيع المصممة كارولينا هيريرا Carolina herrera. وانتعلت حذاء عالياً من الساتان المرصع بمشبك مجوهر من تصميم مانولو بلانيك Manolo blahnik.

النجمة ليلي رايب





تألقت النجمة خلال افتتاح The tender Bar في قاعة فستيفال هول بفستان رائع من الكريب الأصفر من توقيع المصممة كارولينا هيريرا carolina herrera وينتمي الى مجموعة ريزورت 2022 وقد نجح الفستان في إخفاء الوزن الذي لم تخسره بعد بعد انجابها مؤخراً. كما توينت بمجوهرات من بوشيرون Boucheron.





ريبيكا هال تألقت النجمة خلال افتتاح The tender Bar في قاعة فستيفال هول بفستان رائع من الكريب الأصفر من توقيع المصممة كارولينا هيريرا carolina herrera وينتمي الى مجموعة ريزورت 2022 وقد نجح الفستان في إخفاء الوزن الذي لم تخسره بعد بعد انجابها مؤخراً. كما توينت بمجوهرات من بوشيرون Boucheron.

تألقت المخرجة والمنتجة خلال افتتاح فيلم Passing بفستان مموج الألوان وقد صنع من قماش ميتاليكي من تصميم هويشان زانغ Huishan Zhang وهو ينتمي الى مجموعة خريف 2020 وقد انتعلت حذاء زهرياً.







