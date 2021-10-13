شمس الكويتية ترد بهذه الطريقة على سؤال محرج بشأن المثلية

مقدم البرنامج جعفر عبدالكريم، وجه لشمس الكويتية أثناء استضافتها بآخر حلقات من برنامجه، سؤالا محرجا جاء نصه: “هل أنتِ مع إلغاء القوانين التي تجرّم المثلية والعبور الجنسي؟”.ليظهر على شمس علامات الارتباك والتوتر، وأخذت تتهرب من الرد أكثر من مرة، حتى عرض عليها المذيع مادة قانونية في القانون الكويتي تجرم المثلية.لترد عليه شمس الكويتية في النهاية:”هل يمكن أن يكون هناك مواضيع أكون فيها لا مع ولا ضد.”وتابعت:”خليني أكون واضحة كتير في هذا الأمر، أنا لا أمانع هذا الموضوع وفي نفس الوقت لا أشجع عليه.”وقالت شمس الكويتية : “أنا جئت من عائلة كلمة محافظة تعتبر لا شيء”، في إشارة إلى تشدد عائلتها.وخلال اللقاء، روت شمس الكويتية عن جريمة مروعة حدثت في نفس المكان الذي تقيم فيه عندما كانت طفلة، موضحة أن إحدى العائلات قامت بقتل ابنتها لأنها اكتشفت أنها كانت على علاقة برجل.